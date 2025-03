Quotidiano.net - A tempo di musica. Aperitivo e atmosfera sulle note del jazz

all’ora dell’. Sino a fine aprile prosegue la rassegna, ’Bar!’ ogni mercoledì alle 19, sul palco di Eataly Smeraldo. Lo spazio, aperto nel 2014, ha conservato l’identità del luogo in cui sorge quello che una volta era il Teatro Smeraldo di Milano. La ristrutturazione ha mantenuto il palco originale, dove si svolgono manifestazioni culturali e anche rassegneli come quella delgiunta alla sua nona edizione. Il concerto è gratuito con la possibilità di prenotare il tavolo per l’. I prossimi appuntamenti sono il 26 marzo con Priscila Ribas quartet, Volta, un concerto a ritmo di bossa nova, samba, ijexa´, bolero e braziliancon Priscila Ribas voce, Paulo Zannol alla chitarra, Cesar Moreno alla tastiera, Claudio Borrelli alla batteria, il 2 aprile Gabriele Boggio Ferraris Quartet con Gabriele Boggio Ferraris al vibrafono, Massimiliano Milesi al sax, Alessandro Rossi alla batteria, Giacomo Papetti al contrabbasso.