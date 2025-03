Unlimitednews.it - A Taranto il primo candidato sindaco nato con l’intelligenza artificiale

(ITALPRESS) – Un laboratorio di comunicazione politica che diventa anche un’operazione culturale. Si presenta così la candidatura adidi Anna Luce D’Amico,caso in Italia di figura politica interamente costruita con il contributo del, ideata non solo per partecipare simbolicamente alle elezioni amministrative, ma per attivare un confronto sul futuro del linguaggio politico, della rappresentanza e sul ruolo delle tecnologie nella sfera pubblica.Il progetto nasce da un team di professionisti della comunicazione provenienti dao profondamente legati alla città, tra cui Pierluca Tagariello, responsabile della comunicazione di Roma Capitale, e Andrea Santoro, founder dell’agenzia Santoro Comunicare.Con loro, consulenti, giornalisti e comunicatori attivi nel mondo dei media, delle istituzioni e della comunicazione pubblica.