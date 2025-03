Lanazione.it - A Spazio Mumu. Vernacolo Vivo e Mosaico Pisa

SAN GIULIANO TERMERiparte la stagione di, che con Acquario della Memoria e il sostegno della Fondazionedà il via anche a un lungo progetto di raccolta, recupero e valorizzazione delle pellicole in super8 e dei film di famiglia in città. Primo appuntamento stasera, giornata mondiale della poesia. Per l’occasione Lorenzo Gremigni e Miriano Vanozzi guideranno una serata all’insegna del, dell’ironia e dell’amore per: “- Voci e volti della letteraturana d’oggi” ovvero “una ganzata con un mucchio di brodi sul palco, e anche qualche bischero”. Racconti, poesie, aneddoti e canzoni con la partecipazione di Leonardo Ferri e Fabiano Cambule, e l’intervento di poetini in attività di servizio e di giovanissimi interpreti emergenti. La fisarmonica di Franco Bonsignori accompagnerà la serata, incluse sonorizzazioni daldi brevi filmati in super8, della città fra gli anni 40 e gli anni 60.