A Sant'Angelo spuntano bocconcini avvelenati per cani. Il comune dirama degli avvisi: fate attenzione

Lodigiano (Lodi), 21 marzo 2025 – Esche avvelenate per, ilstampa cartelli e mette in guardia i proprietari “”. Il problema riguarda il quartiere Malpensata diLodigiano, in prima periferia. “Abbiamo ricevuto la segnalazione di esche esparsi a terra da ignoti – conferma Stefano Pozzi, presidente del consiglio comunale – e prima che capiti qualcosa di spiacevole, abbiamo preferito segnalare l’accaduto, così da far alzare l’”. Dopo la segnalazione, al, di quanto notato a terra, il sindaco Cristiano Devecchi ha infatti messo in allerta i cittadini, cone cartelli su strada. “. Avviso importante per i proprietari e conduttori die altri animali – dice il cartello diffuso dall’amministrazione comunale diLodigiano- In questa area è stata segnalata la presenza di esche e bocconi”.