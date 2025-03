Agi.it - A Roma l'ultimo '6' del Superenalotto. Ma quanti sono stati i vincitori nella storia del gioco?

AGI - Una schedina da 3 euro per una vittoria pazzesca, oltre 88 milioni euro. È stato centrato, di nuovo, il '6' al concorso del. È avvenuto a, in un punto vendita in via della Giustiniana, il 20 marzo. La combinazione vincente è: 36 - 40 - 49 - 54 - 66 - 83 - jolly 14 - superstar 44. Il prossimo jackpot ripartirà da 8.800.000 euro. Ma quantestate le vincitedel133 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria,distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 eprevisti dei premi istantanei.