Ilgiorno.it - “A Rho la mafia c’è, ma c’è Rho contro la mafia”. Centinaia di studenti in corteo nel nome della legalità

Rho (Milano), 21 marzo 2025 – "A Rho lac'è. Ma Rho c'èla". E' stato il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, a dare inizio questa mattina alla Marciaorganizzata dal Comune, in concomitanza con la "GiornataMemoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" promossa da Libera e Avviso Pubblico. Ma poi sono stati glidelle scuole superiori rhodensi a leggere al megafono i nomi delle oltre mille vittime. A dire no allacon cartelloni, performance artistiche, letture, poesie, canzoni e distribuendo volantini con un QRcode che consente di ascoltare le storie delle vittimeraccontate dagli. Tutti in piazza L'appuntamento in piazza san Vittore per i saluti istituzionali. "In tempi in cui laè minata da più parti il nostro obiettivo è continuare a lottare, con il nostro impegno quotidiano, per un’Italia libera dalla, un Paese in cui a partire dalle piccole scelte di vita personale e di vita amministrativa si possa dimostrare che regole epossono essere garantite,chi vorrebbe invece sovvertirle indi ideali ben poco leciti.