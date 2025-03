A Pozzuoli arriva la Primavera del Key Village | mare musica e cultura

Leggi su Ildenaro.it

Da sabato 22 marzo 2025 il Keydiriapre i battenti per la nuova stagione primaverile e si presenta al pubblico come una nuova proposta di intrattenimento per Napoli, un luogo inedito dove lo spettacolo, il divertimento e l’eccellenza gastronomica trovano casa. In una città che spesso fatica a offrire opportunità di svago di qualità, soprattutto in riva al, il Keysi propone come un punto di riferimento per vivere esperienze uniche e coinvolgenti.Nonostante le sfide poste dal bradisismo, una cordata di giovani imprenditori continua a credere nel potenziale di, investendo in una nuova proposta di intrattenimento per Napoli. Questo spazio nasce dalla passione e dalla visione di chi non si arrende alle difficoltà, diventa un luogo inedito dove l’arte dello spettacolo, il divertimento e l’eccellenza gastronomica sono il fulcro delle iniziative.