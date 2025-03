Lanazione.it - A portata di bambino. Educazione stradale

Al via i corsi di, da parte degli agenti della polizia municipale di Capannori, nelle scuole dell’infanzia e primarie, coinvolti 800 bambini, 620 degli asili, quasi 200 quelli delle elementari. Per i bambini più piccoli (dai 3 ai 5 anni) delle scuole dell’infanzia le lezioni divolte a far conoscere loro il ruolo della polizia municipale, l’ambiente, quindi i marciapiedi, il semaforo, come camminare e attraversare la strada in sicurezza (con adulti) e l’importanza dell’autoassicurazione (seggiolino e cinture, caschetto, giubbino ad alta visibilità) sono realizzati anche con l’ausilio di cartoni animati. Saranno insegnati il significato dei cartelli e della segnaletica, l’importanza dell’utilizzo delle cinture di sicurezza e quali sono i comportamenti corretti che pedoni e ciclisti devono tenere.