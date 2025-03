Iodonna.it - A Milano il Summit sulla Longevità: gli eventi e gli esperti da seguire

Lae tutto ciò che occorre sapere per migliorare la qualità della vita saranno al centro dell’attenzione di tutti nei prossimi giorni a. Dopo il successo della scorsa edizione, il Milan Longevitytorna dal 21 al 29 marzo 2025 con obiettivi ancora più ambiziosi e una visione ancora più proiettata nel futuro. L’obiettivo è promuovere una vita più lunga e di qualità, attraverso un approccio scientifico, multidisciplinare e accessibile a tutti. E’ organizzato da BrainCircle Italia e SoLongevity, con il patrocinio del Comune die il contributo di istituzioni accademiche, aziende e fondazioni.Nove giorni di, laboratori, conferenze per ampliare e approfondire la conoscenza: glidi fama mondiale tra cui due Premi Nobel si incontreranno per confrontarsi sulle nuove frontiere della ricerca sul tema.