Laverita.info - A Matera il sindacato importava clandestini

Aziende agricole, con la collaborazione dei Caf, fingevano di assumere manodopera per far entrare in Italia lavoratori illegali. Un’indagine scoperchia il sistema, revocati i permessi a oltre 5.000 immigrati. Piantedosi: «I controlli funzionano»