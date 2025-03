Riminitoday.it - A Marina Centro verso la conclusione i lavori di riqualificazione di viale Nazario Sauro

Leggi su Riminitoday.it

Sono in fase dididi, nel tratto compreso tra via Monfalcone eTrieste. Un intervento in una via strategica di, preparato nei mesi scorsi con la realizzazione di opere di rifacimento dei sottoservizi (quali gas e.