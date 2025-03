Oasport.it - A che ora partono Paris e gli azzurri nella prova di discesa a Sun Valley: n. di pettorale, programma, tv

Dovrebbe aprirsi quest’oggi con lacronometrata dellalibera maschile a Sunildelle Finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Dopo la cancellazione causa maltempo (nevicata e scarsa visibilità) del primo training ufficiale previsto ieri, resta a disposizione una sola opportunità per effettuare laobbligatoria in vista della gara vera e propria di.LA DIRETTA LIVE DELLAMASCHILE DIDALLE 18.00LA DIRETTA LIVE DELLADIFEMMINILE DALLE 19.30Già assegnata con largo anticipo a Marco Odermatt la Sfera di Cristallo generale (per il quarto anno consecutivo), oltre alle coppe di gigante e superG, il fuoriclasse svizzero è ad un passo dal successo ancheclassifica dipotendo contare su un vantaggio di 83 punti sul connazionale Franjo Von Allmen.