Oasport.it - A che ora partono Brignone e Goggia oggi nella prova di discesa a Sun Valley: n. di pettorale, programma, tv

Leggi su Oasport.it

Dopo la cancellazione del primo training ufficiale per il maltempo, quest’è prevista quella che è diventata l’unicacronometrata dellalibera femminile di Sun, valevole per le Finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Ieri l’interoera stato annullato a causa di una nevicata e della scarsa visibilità nell’Idaho.LA DIRETTA LIVE DELLAMASCHILE DIDALLE 18.00LA DIRETTA LIVE DELLADIFEMMINILE DALLE 19.30Vedremo se, come indicano le previsioni, le condizioni meteo miglioreranno per la giornata odierna consentendo così lo svolgimento del training ufficiale obbligatorio per la disputa dellalibera vera e propria prevista sabato 22 marzo. Fari puntati sulla sfida a tre per la classifica di specialità, con Federicache deve difendere un vantaggio di 16 punti sull’austriaca Cornelia Huetter e 34 su Sofianell’ultimadella stagione.