A che ora i Mondiali di skicross 2025 oggi in tv: orari, programma, streaming

L’attesa è finita., venerdì 21 marzo, si disputeranno sulle nevi di St Moritz i Campionatidi, competizione cardine del fittissimodella rassegna iridata dedicata alla disciplina dello sci freestyle, evento quest’anno in scena nella valle dell’Engadina.Non sarà certamente una prova indifferente ai colori azzurri. L’Italia infatti giocherà il ruolo da protagonista in entrambe le categorie, facendo affidamento su Simone Deromedis, pronto a difendere il titolo conquistato a Bakuriani nel 2023, oltre che su Jole Galli, reduce da un filotto di risultati incredibili in Coppa del Mondo.Prova di grande difficoltà per i nostri ragazzi, alle prese con una gara secca e, dunque, estremamente difficile. Il nativo di Trento ha concluso le qualifiche al terzo posto, cedendo il passo al padrone di casa Ryan Regez ed al giapponese Ryo Sugai, superando altri pesi massimi come Reece Howden, Alex Fiva, David Mobaerg, Erik Mobaerg e Florian Wilmsmann.