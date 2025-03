Oasport.it - A che ora gareggia Marcell Jacobs? Gli avversari per il ritorno, la nuova distanza e il doppio impegno

farà il proprioin gara nella giornata di sabato 22 marzo: l’appuntamento è alle ore 20.15 italiane all’Hurricane Invitational di Miami. Il velocista lombardo si cimenterà sui 200 metri, tornando dunque a competere sul mezzo giro di pista adi sette anni dall’ultima volta (20.61 il suo personale siglato in quell’occasione a Campi Bisenzio).Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2002 si rimetterà dunque in gioco in Florida, cambiandoper quella che egli stesso ha definito una gara di allenamento. Sarà il modo per rompere il ghiaccio all’aperto dopo una stagione indoor nei fatti soltanto abbozzata, con i due deludenti 60 metri di Boston prima del problema fisico alla vigilia di New York che gli ha consigliato di interrompere in anticipo l’attività in sala.