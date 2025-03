Lanazione.it - A Castelfalfi si festeggia la primavera

MONTAIONEStatue, installazioni floreali, musica. Il borgo dista per trasformarsi in un’esplosione di colori e profumi per un weekend all’insegna della natura e della convivialità. Domani e domenica dalle 11 alle 21 arriva infatti lo Spring Festival, una manifestazione dedicata allache di fatto inaugura la nuova stagione a. Si tratta di una festa in cui lo spirito dellaprende la forma di performance artistiche, musica dal vivo e spettacoli itineranti. Ci saranno i mercatini di artigianato locale, street food, musica dal vivo, spettacoli itineranti, tradizionali giochi di strada, DJ set e tante altre attrazioni. Immancabili i laboratori a tema per adulti e bambini, oltre alla caccia all’uovo dedicata ai più piccoli. Durante ilSpring Festival sarà possibile anche assaporare una fetta della Colomba del locale Pastry Chef Michele Rinaldi, il dolce pasquale per eccellenza che incarna la preziosa tradizione culinaria del nostro Paese.