Novaratoday.it - A Cameri gratis 52 nuovi posteggi e spazi verdi

Leggi su Novaratoday.it

Nuovo cantiere in paese. Mercoledì 19 marzo asono partiti i lavori per la realizzazione di un parcheggio in via Muggio, il cui obiettivo è facilitare il percorso casa-scuola e viceversa, senza congestionare l’accesso all’istituto mettendo in sicurezza pedoni e automobilisti."Quest’opera.