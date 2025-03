Baritoday.it - A Bari i congressi circoscrizionali di Forza Italia per eleggere i segretari dei 5 municipi

Leggi su Baritoday.it

Sono in programma per sabato 22 marzo, all’Hotel Excelsior di, idiper iI, II, III e IV del capoluogo di regione. A partire dalle 10, nella sala convegni della struttura di via Giulio Petroni 15, gli iscritti al movimento politico fondato.