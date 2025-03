Dayitalianews.com - A 92 anni partecipa alla Maratona di Roma, la storia del ‘Forrest Gump’ italiano

Leggi su Dayitalianews.com

Lui si chiama Antonio Rao e ha 92. E’ calabrese di nascita ma abita nella capitale, dove il 16 marzo hatodi. 5 giorni fa Antonio, ha tagliato il traguardo dopo 6 ore e 44 minuti, dieci minuti in meno rispetto all’anno scorso e lui descrive così il momento dell’arrivo: “È stata un’emozione incredibile. Non so nemmeno io come descriverla. Tutti erano lì ad applaudirmi e ad acclamarmi. Sentivo che mi chiamavano di qua e di là. Ero così felice e sicuramente lo sarà stata anche la mia famiglia”.Antonio, comunque, non è nuovo a queste imprese; nel 2023 aveva fatto registrare il record mondiale con un tempo di 6 ore e 14 minuti e il sindaco Roberto Gualtieri l’aveva definito “una forza della natura”.“Non ho segreti, spiega Antonio, sono una persona normale.