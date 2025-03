Tvplay.it - 5 milioni, il Milan chiude il primo colpo dell’estate

Ilsta perre ilper la prossima stagione. Cinque, questa la cifra che serve per completare l’acquistoUna pausa di campionato tutto sommato serena per il. La doppia (e sofferta) vittoria contro Lecce e Como ha permesso ai rossoneri di interrompere la serie di tre sconfitte di fila subite tra febbraio e marzo e di portarsi a -6 dal quarto posto Champions ora occupato dal Bologna.5, ilil– Tvplay.it (Foto LaPresse)La rimonta resta difficilissima. Ilha davanti cinque squadre e un calendario non certo agevole. Alla ripresa del campionato, prevista nell’ultimo weekend di marzo, i rossoneri sono attesi dal Napoli al Maradona. Successivamente, nella stessa settimana, semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter e altro scontro diretto con la Fiorentina a San Siro.