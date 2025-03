Ilrestodelcarlino.it - 4 Ristoranti, Alessandro Borghese a Montecassiano: ecco il terzo locale in gara

(Macerata), 21 marzo 2025 – Dopo Recanati e Macerata, oggiha fatto tappa a. Ed è stata festa, tra selfie, foto e autografi. Svelato quindi ilristorante innella puntata marchigiana di “4”, dopo il recanatese “Poesia a tavola” e il maceratese “L’infinito a tavola”, è la “Taverna San Nicolò”. Quale sarà il quartoin sfida? Il borgo diprotagonista “Pronti, forchetta e via! Il borgo didiventa protagonista della nuova puntata di "4", l'amata trasmissione di Sky Uno e Tv8 condotta dal simpatico e preparatissimo chef– dicono dal Comune -. Tra i locali in, infatti, anche un ristorante del centro storico, che ha ospitato il pranzo. Presente tra i commensali degli altri tavoli "non protagonisti", anche il sindaco Leonardo Catena.