2023 Berlusconi addio. Da Arcore al cuore di Palazzo Chigi, il Cavaliere che ha cambiato l'Italia

Larger than life: ovvero, fuori dall’ordinario, esagerato. È l’espressione che usano gli americani per descrivere qualcuno per cui non basterebbe una vita per raccontarlo. E di vite Silvio, morto il 12 giugnoall’età di 86 anni, ne ha vissute parecchie, tutte caratterizzate da una incredibile capacità di ribaltare le regole del gioco, di fare saltare il tavolo e scrivere un nuovo capitolo della storia. È stato così, per lui e per, in ogni campo in cui si è misurato: prima l’edilizia con Milano 2, poi la televsione con le reti private e il calcio con il Milan, infine la politica con Forza Italia. Amato e santificato, criticato e odiato,non ha mai suscitato (e sicuramente non era questo il suo obiettivo) emozioni che rimanessero a metà del guado: o con lui, o contro di lui.