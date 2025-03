Ilrestodelcarlino.it - 2021 L’Olimpiade azzurra. Jacobs nei cento e Tamberi nell’alto. A Tokyo due medaglie d’oro storiche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La più grande impresa dell’atletica leggera italiana si compie nel giro di 16 minuti. Prima Gimbo vola a 2,37, poi Marcell sfreccia a 9“80. Duenel salto in alto e neimetri piani, la gara regina. Le Olimpiadi disi tingono di azzurro e quel 1° agostoresterà per sempre scolpito nella memoria di tutti gli italiani, che per la prima volta possono festeggiare una (doppia) vittoria tanto emozionante quanto incredibile. Gianmarco, l’estroso marchigiano che nei momenti decisivi sa essere spietato, e Marcell, il ragazzo nato El Paso da padre texano e mamma italiana, cresciuto a Desenzano sul Garda. Sono loro i protagonisti di questa storia che è già leggenda. Alle Olimpiadi giapponesi, rinviate di un anno per il Covid e vissute senza il pubblico sugli spalti, l’Italia fino a quel momento ha vinto tante, ma mancano gli acuti, soprattutto