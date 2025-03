Ilrestodelcarlino.it - 2020 Il Covid chiude l’Italia. La pandemia arriva dalla Cina Milioni di vittime in tutto il mondo.

Sembra passato un secolo, invece l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato chiusa l’emergenza solo il 5 maggio 2023, meno di due anni fa. Quello che è stato davvero ilper tutti noi e i contraccolpi psicologici che ha provocato, sopratnei ragazzi, lo capiremo forse tra molti anni. Cominciòin sordina. A gennaioiniziarono adre notizieche parlavano di un virus simile all’influenza partito da un mercato di Wuhan dove si vendevano animali. Nulla preoccupante, sembrava. Poi via via le cose cambiarono.rono i primi contagi in Italia. Una coppia cinese venne ricoverata allo Spallanzani di Roma. Il paziente numero 1 venne identificato in un 38enne di Codogno, Mattia Maestri. Il 21 febbraio ecco la prima vittima: Adriano Trevisan, 78enne di Vo’ Euganeo.