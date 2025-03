Ilrestodelcarlino.it - 2016 Sisma in Italia centrale. Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio: l’incubo nella notte del 24 agosto

La prima scossa fu la più forte e la più devastante e colpì all’improvviso, nel cuore della: magnitudo 6.0, alle ore 3:36, epicentro Accumoli, in provincia di Rieti. Ma la ’botta’ fu talmente forte da essere avvertita persino nell’del Nord. Poi altre due scosse nel giro di un’ora: la seconda (magnitudo 4.5) appena un minuto dopo la prima; la terza (magnitudo 5.3) un’ora dopo. Basterebbero questi numeri a raccontare cosa è stato il terremoto delin, che interessò quattro regioni –– causando 300 morti, 65mila sfollati e riducendo a un cumolo di mattoni interi paesi, da Accumoli ad Amatrice, da Arquata del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno) fino alle sue frazioni, alcune delle quali letteralmente cancellate. Ma questi numneri non bastano.