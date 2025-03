Ilrestodelcarlino.it - 2012 Il terremoto in Emilia. Due grandi scosse il 20 e 29 maggio I morti sono 28, 45mila gli sfollati

La prima scossa arrivò qualche minuto dopo le quattro del mattino, mentre tutti dormivano. Fu un risveglio di terrore, la gente scese in strada in pigiama e quella domenica disi trasformò in un incubo che si estese in tutta la pianura Padana e durò per una serie interminabile di giorni. Ilche sconvolse l’iniziò il 20, con una scossa di magnitudo 5.9 che aveva l’epicentro a Finale. Le province più colpite, oltre a Modena, furono Ferrara e Bologna, ma il sisma fu avvertito in tutto il Nord Italia. Crollarono chiese, campanili e fabbriche. Migliaia di case furono danneggiate. Il bilancio fu terribile: sette, 80 feriti e 4.500. Ma non il peggio, purtroppo, doveva ancora venire. Lo sciame sismico continuò per giorni e il 29arrivarono altreterribili, fra cui una di magnitudo 5.