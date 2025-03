Ilrestodelcarlino.it - 2008 Obama presidente. Il primo afroamericano ad arrivare alla Casa Bianca: battuto McCain

Chissà se Martin Luther King e tutti coloro che negli anni ’50 e ’60 del Novecento si erano battuti negli Stati Uniti contro la discriminazione dei neri avrebbero mai pensato di vedere un giorno come il 4 novembre: Barack, candidato dei democratici, batte il repubblicano Johne diventa il 44°degli Stati Uniti d’America. E, soprattutto, ilad. Quella notte si scrive un pezzo di Storia con la ’s’ maiuscola: un Paese che fino a 50 anni prima segregava gli afroamericani impedendogli di avere una istruzione superiore, creava bagni distinti per bianchi e neri e finanche posti separati sui mezzi pubblici, eleggeva proprio undi 47 anni nato alle Hawaii come proprioera stata la sopresa politica di una corsa che sembrava destinata a un noioso confronto tra i notabili dei due partiti.