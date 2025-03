Ilrestodelcarlino.it - 2007 Pavarotti, voce unica. Il grande tenore scompare a 71 anni. Ha cambiato il mondo della lirica.

L’addio a Luciano, il 6 settembre, fu seguito in tutto il. Oltre cinquantamila persone affollarono il Duomo di Modena, la piazza e le strade circostanti per l’ultimo saluto, e furono milioni i telespettatori ad assistere alla cerimonia in diretta. Il, con la suainconfondibile e il carisma travolgente, aveva lasciato un segno indelebile nel cuoregente. Non solo ilmusica, ma anche capi di Stato di tutte le nazioni mandarono messaggi di cordoglio, e, durante le esequie, le Frecce tricolori resero omaggio al Maestro. Nato sotto la Ghirlandina nel 1935,scoprì l’amore per il canto grazie al padre, appassionato di. Dopo un inizio da insegnante, scelse di dedicarsi completamente all’opera, debuttando nel 1961 a Reggio Emilia ne La Bohème.