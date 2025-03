Ilrestodelcarlino.it - 2002 Il sacrificio di Biagi. Il giuslavorista ucciso dalle Nuove Br. Era senza scorta: delitto annunciato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marcoè statoperché lo Stato non l’ha protetto. Peggio, non l’ha voluto proteggere. Il, consulente del ministro Maroni, stava scrivendo il Libro bianco per la riforma del lavoro e aveva ricevuto numerose minacce, tanto che gli era stata assegnata la. Inspiegabilmente, però, la protezione gli era stata poi tolta nonostante le minacce si fossero intensificate., che era anche un prestigioso collaboratore del Carlino, aveva informato le autorità, aveva chiesto disperatamente che gli fosse ridata la, ma lo Stato aveva detto no. L’aveva trattato come un seccatore, uno che ingigantiva le cose. Il 19 marzoun commando delleBrigate rosse lo attese sotto casa, in via Valdonica, nel cuore del ghetto ebraico di Bologna, e lo uccise con sei colpi di pistola.