2001 L’undici settembre Terroristi islamici attaccano gli Usa Aerei su Torri Gemelle e Pentagono

L’ingresso nel nuovo mondo post Guerra Fredda avvenne, almeno per quanto riguarda la coscienza collettiva dell’Occidente, un martedì qualsiasi di fine estate, sotto il cielo terso e soleggiato di New York. Undici: la successione degli eventi fu implacabile e tremenda. Alle 8:46 un primo volo di linea della American Airlines si schiantò contro la torre Nord del World Trade Center, poi alle 9:03 un altro volo (questo della United Airlines) colpì la torre Sud. Alle 9:37 un terzo volo si andò a schiantare contro la facciata ovest del, a Washington. Alle 9:56 crollò la torre Sud del Wtc. Alle 10:03 un quarto velivolo – che doveva colpire il Campidoglio – si schiantò in Pennsylvania dopo che i passeggeri si erano ribellati ai piani dei. Alle 10:26, infine, crollò anche la torrre Nord del Wtc e, con essa, l’illusione di un mondo finalmente pacificato dopo i lutti della Seconda Guerra Mondiale e le tensioni della Guerra Fredda.