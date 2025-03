Ilrestodelcarlino.it - 1998 Le scalate di Pantani. Il Pirata conquista Giro e Tour. L’ultimo a riuscirci era stato Coppi

Quando ilsi alzava sui pedali, sulle leggendarie salite del Mortirolo, del Galibier o dell’Alpe d’Huez, tutta l’Italia si fermava e tratteneva il respiro. Sapevano, i tifosi di Marco, che avrebbero assistito a un’altra impresa epica, di quelle che si raccontano ai figli e ai nipoti. E puntualmente succedeva il miracolo:scattava e riscattava e il rivale del momento, fosse Riis, Tonkov o Ullrich, alla fine cedeva. E dopo l’immagine era sempre la stessa: il, sempre più solo, che spingeva sui pedali in mezzo a due ali di folla festanti. Quanti pomeriggi di lacrime e gioia per noi italiani che per una volta, grazie al nostro Pantanì, davamo lezioni di ciclismo ai francesi. Ilfu l’anno d’oro del ragazzo di Cesenatico, capace di rialzarsi dopo mille cadute e infortuni.