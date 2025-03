Ilrestodelcarlino.it - 1994 Senna, il mito della F1. Il pilota brasiliano muore a Imola in un terribile incidente di gara

Sono passati quasi trentuno anni, ma nessuno che abbia assistito in diretta, dalle tribune o in tv, all’che costò la vita ad Ayrtondomenica 1° maggionell’Autodromo dipotrà mai cancellare quei momenti. La Williams Renault che va dritta alla curva del Tamburello, lo schianto con il muro di cemento, la testa del trentaquattrenne campioneche si muove in modo impercettibile alimentando un anelito di speranza in milioni di tifosi e appassionati in ogni anglo del globo. E poi ancora l’elicottero in pista, la corsa disperata all’ospedale Maggiore di Bologna e, poco prima dell sette di sera, la notizia più tremenda:era morto. La scomparsa del talentosegnò un prima e un dopo nel mondoFormula 1 e la sua morte fu, in un certo modo, la perdita dell’innocenza per un’intera generazione.