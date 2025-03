Ilrestodelcarlino.it - 1991 La crisi del Golfo. Kuwait invaso da Saddam Hussein. Offensiva Usa con l’ok dell’Onu

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il fumo dalle raffinerie in fiamme. I carri armati nel deserto. L’assordante rumore dei caccia bombardieri. Immagini e suoni tutt’ora nella mente di chi, nel, seguiva dai teleschermi la Guerra del. Tutto scaturì dall’invasione irachena deldel 1990, voluta da: la risposta della coalizione guidata dagli Stati Uniti, sotto l’egida, fu massiccia. L’operazione ’Desert Storm’ iniziò il 17 gennaiocon un’intensa campagna aerea, seguita dall’terrestre che, in soli quattro giorni, portò alla liberazione del. In Italia, il conflitto suscitò un acceso dibattito, l’opinione pubblica si divise. Il risultato, comunque, non fu definitivo, visto cherimase al potere, reprimendo nel sangue le rivolte interne di curdi e sciiti.