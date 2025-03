Ilrestodelcarlino.it - 1989 Muro di Berlino addio. Il crollo dei regimi dell’Est Europa. Dopo 28 anni la città di nuovo unita

Può la Storia svoltare grazie a una sola, semplice domanda? La vicenda deldi, o per meglio dire del suo, racconta di sì. Fu infatti una semplice precisazione chiesta dal corrispondente dell’Ansa aEst, Riccardo Ehrman, al portavoce del governo dell’allora Ddr, Günter Schabowski, a decretare, nel novembre, la fine dell’odiosa barriera eretta per separare una, e due mondi, quello occidentale e quello orientale. Uno squarcio nel cuore dell’che già traballava da mesi, ma che solo il 9 novembre di quell’anno fu definitivamente consegnato agli archivi della storia. Mentre infatti Schabowski spiegava che ai tedeschisarebbe stata concessa la possibilità di andare nei Paesi dell’Ovest e di tornare indietro in totale libertà, Ehrman chiese: “La norma vale anche per i berlinesi?”.