Ilrestodelcarlino.it - 1980 La bomba del 2 agosto. Alla stazione la strage neofascista. I morti sono 85, oltre 200 i feriti

Quella mattina d’estate ladi Bologna è piena di pendolari e di gente che parte per le vacanze. Nessuno immagina quello che sta per accadere. Alle 10,25 nella sala d’attesa di seconda classe il tempo si ferma per sempre. Una valigia lasciata vicinoparete contiene unaad alto potenziale. Quando l’ordigno esplode, l’ala ovest dellacollassa. È una: 85200. Dalle macerie vengono estratti i corpi, per portarli via non ciabbastanza ambulanze, si usano gli autobus. Il Carlino esce con un’edizione straordinaria. Il 2è una data che nessuno, in città, vuole dimenticare. Il più grave attentato mai compiuto in Italia nel Dopoguerra è una ferita aperta per cui Bologna chiede giustizia. Solo negli ultimi anni, dopo decine di processi e indagini spesso inquinati dai depistaggi, i magistrati (con l’aiuto dell’Associazione dei familiari delle vittime)riusciti a ricostruire buona parte dello scenario.