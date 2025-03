Ilrestodelcarlino.it - 1978 Moro nelle mani delle Br. Lo statista Dc ucciso dopo 55 giorni. La storia dell’Italia cambia per sempre

Il Resto del Carlino, quel 16 marzoche ha segnato perla, esce con un’edizione straordinaria. Tutti hanno compreso subito la portata dell’evento. Aldo, l’ex presidente del Consiglio, il fine giurista e professore universitario, ma soprattutto il presidente della Democrazia Cristiana fautore del compromesso storico con il Pci di Enrico Berlinguer, è stato rapito in via Fani, Roma Nord, da un commandoBrigate Rosse che ha trucidato i cinque uomini di scorta a colpi di mitragliatrice. È un massacro. Quella mattina doveva essere presentato in Parlamento il quarto governo guidato da Giulio Andreotti. Il Paese è sotto choc. L’Italia è nel pieno degli anni di piombo e ora arriva l’attacco al cuore dello Stato. Aldoviene portato nel covo di via Montalcini, dove il capoBr romane, Mario Moretti, lo sottopone a numerosi interrogatori.