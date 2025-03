Ilrestodelcarlino.it - 1978 Il papa viene dall’Est. Eletto Wojtyla, è Giovanni Paolo II. Decisivo per la fine del comunismo

Il 16 ottobre, dopo la prematura scomparsa diI, il conclave elesse come nuovo pontefice il cardinale polacco Karol Wojty?a, che assunse il nome diII. Fu il primonon italiano dopo 456 anni, il primo proveniente dall’Europa dell’Est. La provenienza geografica è tutt’altro che trascurabile.II, infatti, ha svolto un ruolo cruciale nella caduta delin Europa, in particolare sostenendo il movimento Solidarno?? in Polonia. “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!”, la sua esortazione.viaggiò in tutto il mondo, promuovendo il dialogo interreligioso e avvicinando la Chiesa a diverse culture e fedi. La sua enfasi sui diritti umani e la dignità della persona ha influenzato profondamente la politica internazionale.