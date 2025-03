Ilrestodelcarlino.it - 1969 L’impresa spaziale. L’uomo alla conquista della Luna. Milioni incollati allo schermo tv

Il 20 luglio, il mondo trattenne il fiato mentre Neil Armstrong e Buzz Aldrin posavano piede sulla. Un momento epocale, seguito con emozione anche in Italia, dovedi persone restarono incollate ai televisori per assisterestorica impresa dell’Apollo 11. Il Resto del Carlino celebrò l’evento con un’edizione straordinaria, definendo quella appena trascorsa, “la notte che ha cambiato la storia”. L’editoriale definì la missione “un trionfoscienza, del coraggio evolontà umana”. Il quotidiano ripercorse le fasi cruciali dell’alggio del modulo Lem, raccontando la tensione dell’attesa e immortalando le parole destinate a entrare nella storia, ovvero “Un piccolo passo per, un grande passo per l’umanità”. L’entusiasmo esplose anche in Italia. Le piazze e i bar di città e paesi rimasero affollati fino all’alba.