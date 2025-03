Ilrestodelcarlino.it - 1957 La Comunità europea. Con la firma dei trattati di Roma la prima pietra dell’unificazione

Mentre in queste settimane si discute di riarmo del vecchio Continente, di una Difesafinalmente integrata, di nuovi investimenti per fare fronte a uno scenario geopolitico completamente trasformato, è inevitabile tornare al momento in cui l’Europa unita ha mosso i suoi primi passi. Lunedì 25 marzo, sala degli Orazi e dei Curiazi al Campidoglio: sei Paesi che fino a dodici annisi sono combattuti nella più sanguinosa guerra che il genere umano ricordino gli accordi che danno vita allaeconomica(Cee) e alla Agenziaper l’energia atomica (Euratom). A siglare quelli che passeranno alla storia come idisono i capi di governo di Italia – con il presidente del Consiglio Antonio Segni e il ministro degli Esteri Gaetano Marino –, Germania (presente anche il cancelliere Konrad Adenauer), Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo.