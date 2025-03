Ilrestodelcarlino.it - 1956 Andrea Doria, la fine Il transatlantico diretto a New York speronato da una motonave svedese

L’era il fiore all’occhiello della marina italiana. Undi lusso con 11 ponti, capace di ospitare oltre 1.200 passeggeri, costruito nei cantieri di Genova durante il miracolo italiano per dimenticare la guerra e le sue tragedie. Nessuno poteva immaginare che, pochi anni dopo il varo avvenuto nel 1951, l’, tanto ambita da ospitare spesso il jet set dell’epoca, sarebbe stata protagonista di un incidente in mare che, solo grazie alla buona sorte e all’eroismo degli uomini, non ebbe conseguenze catastrofiche come quello del Titanic. Alle 23,11 del 25 luglio, mentre stava navigando verso Newdopo essere partito da Genova il 17 luglio, ilvennedallaStockholm al largo dell’isola statunitense di Nantucket.