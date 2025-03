Ilrestodelcarlino.it - 1941 Il conflitto è globale. Sfida di Mussolini agli americani. La Seconda guerra diventa mondiale

La(1939-1945) fu ilpiù devastante della storia. Le cause vanno ricercate, almeno in parte, nel trattato di Versailles che concluse la Grande, e nella successiva ascesa di regimi totalitari. L’invasione della Polonia da parte della Germania, il 1° settembre 1939, portò allo scoppio della. L’Italia dientrò nelil 10 giugno 1940 a fianco dell’Asse. Ma è l’11 dicembrequando il Duce, dal balcone di piazza Venezia, annuncia a un’immensa folla l’ennesima sciagurata impresa: la dichiarazione dicon la più grande potenza industriale al mondo, gli Stati Uniti. La catastrofe è sempre più vicina, e il popolo italiano è trascinato neltra propaganda, privazioni e bombardamenti alleati sulle città. Dopo le prime disfatte in Grecia e in Africa, la, infatti, diviene sempre più impopolare.