Gqitalia.it - 15 film sulla disabilità che superano gli stereotipi e e rendono il cinema un posto migliore

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.La rappresentazione di individui e gruppi nei media ha un impatto profondopercezione collettiva e, di riflesso,qualità della vita delle persone più emarginate. I, oltre a intrattenerci, commuoverci e farci ridere come tutti gli altri, hanno anche il ruolo, consapevole o meno, di plasmare la visione collettiva su una realtà che riguarda milioni di persone. Nonostante i progressi fatti in termini di diversità e inclusione, le persone cono malattie croniche continuano spesso a essere raffigurate attraverso trame stereotipate, come l'inspiration porn, o addirittura escluse del tutto.