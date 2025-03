Ilgiorno.it - 10eLotto, Milano e provincia fanno il pieno di vincite pesanti

, 21 marzo 2025 - Nella serata del colpo grosso, anzi grossissimo al SuperEnalotto con la vincita da 88,2 milioni di euro a Roma, la Lombardia non si può lamentare almeno sul fronte del !0eLotto. Nell’ultimo concorso di giovedì 20 marzo 2025. riporta Agipronews, sono stati vinti complessivamente 47.500 euro: doppio colpo da 12.500 ciascuno ain via Monte Ceneri, grazie rispettivamente a un 7 Oro e a un 8 Oro. Altra vincita, sempre da 12.500 euro, a Cologno Monzese, indi, con un 7 doppio Oro indovinato nell’esercizio di Piazza Italia. Infine, a Corbetta, indi, un fortunato giocatore si porta a casa 10mila euro grazie a un 5 Oro realizzato in via Padre Ceriani. L'ultimo concorso delha distribuito premi per 23,6 milioni di euro, per un totale di 913,9 milioni di euro da inizio 2025.