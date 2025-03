Liberoquotidiano.it - 100mila euro per trasferirti in paradiso: un'offerta clamorosa, i comuni italiani coinvolti | Guarda

Sei in mezzo al bosco. Gli odori del muschio, i sentieri, la pace. Soprattutto la pace. Stress, zero. Corse in ufficio, manco. I vicini (non troppi) che non schiamazzano. Ti pagano, adesso, per andare a vivere in. La provincia autonoma di Trento sta per approvare «un provvedimento di coesione sociale per ripopolare alcuni», come spiegano i responsabili. E questi(una trentina: piccini, per carità, quelli che si stanno spopolando, che hanno sempre meno nascite) sono da sogno. Come Bresimo, per esempio, che è la perla nella Val di Non, e che ha anche le rovine di un castello del XIII secolo. O come Vermiglio, in Val di Sole, con le sue case raggruppate sul pendio e diventato famoso, l'anno scorso, per il film di Maura Delpero che è stato pure selezionato per rappresentare l'Italia alla notte degli Oscar di Hollywood.