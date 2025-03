Zelensky | inviati Kiev-Usa il 24 a Riad

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.39 Il presidente ucrainoha annunciato che le delegazioni di Ucraina e Stati Uniti si incontreranno lunedì in Arabia Saudita. Lo stesso giorno a,i colloqui fra russi e americani. In videocollegamento con il Consiglio Ue dalla Norvegia,ha chiesto: fare "pressioni perché Putin non ci inganni" e il sostegno a"non diminuisca, ma cresca". Europa ci fornisca "il prima possibile almeno 5 miliardi di euro" per le munizioni.Poi ha precisato:nessuna "discussione" con gli Usa sulle nostre centrali nucleari.