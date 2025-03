Liberoquotidiano.it - Zelensky riattacca il telefono in faccia a Macron, sconcerto in sala stampa | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Scusa, ora non posso parlare. Sono qui con i giornalisti, posso richiamarti tra 15-20 minuti? Grazie, grazie mille Emmanuel". Volodymyrsi sentono tutti i giorni. E il presidente dell'Ucraina preferisce dare priorità ai giornalisti in conferenzaincall. Questo è il racconto di Ilario Piagnarelli, giornalista di RaiNews, che ha assistito al siparietto del leader ucraino. Stando a quanto afferma, aè stato poi chiesto di spiegare l'accuduto. Lui ha risposto che con Emmanuelparla praticamente tutti i giorni. Quindi l'Eliseo può aspettare. "Gli attacchi russi all'Ucraina non si fermano, nonostante le loro affermazioni propagandistiche. Ogni giorno e ogni notte vengono lanciati quasi cento o più droni, insieme a continui attacchi missilistici. Con ogni lancio di questo tipo, i russi espongono al mondo il loro vero atteggiamento nei confronti della pace", ha spiegatosu X.