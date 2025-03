Strumentipolitici.it - Zelensky in un vicolo cieco: in Ucraina pronti a considerarlo traditore sia che si fermi sia che vada fino in fondo

Voleva diventare una figura epica con la sua “vittoria totale” sulla Russia. Oggi invece rischia di passare alla storia come colui che ha determinato il collasso dell’. Pernon si tratta solo di popolarità in calo e di elettori che virano verso altri candidati alle future presidenziali, se mai si terranno. È l’essere già ora considerato un potenzialeda fazioni opposte, pronte a scaricarlo – o peggio – sia nel caso in cui decida di fermarsi e trattare sia cheincon l’opzione bellica.Il candidato di paceNel 2019aveva vinto a valanga le elezioni grazie a una campagna elettorale improntata alla novità e alla promessa di concordia e rispetto fra le varie componenti del Paese. Si proclamava un “candidato un pace”, che avrebbe tenuto conto delle esigenze dell’orientale a maggioranza russofona e avrebbe messo termine alle dispute violente coi separatisti.