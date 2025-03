Lettera43.it - Zelensky: «Con Trump ho parlato del controllo Usa sulla centrale di Zaporizhzhia»

Volodymyr, dopo la telefonata con Donald, ha dichiarato in conferenza stampa di aver discusso con l’omologo americano della possibilità che gli Stati Uniti controllino solo unanucleare ucraina: quella di, occupata attualmente dai russi. Il capo della Bankova ha poi assicurato di non aver sentito «alcuna pressione» da parte diaffinché facesse delle concessioni per arrivare alla pace.I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald@POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped. pic.twitter.com/JFBd5EeIkg— Volodymyry / ????????? ?????????? (@yUa) March 19, 2025Al telefono con– come ha confermato la Casa Bianca – ha insomma spostato l’attenzione dalle terre rare alle infrastrutture energetiche, suggerendo all’omologo ucraino la possibilità che gli Stati Uniti prendano ildelle centrali elettriche e nucleari del Paese.