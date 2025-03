Zelensky chiude a Trump | Mai agli Usa le nostre centrali elettriche Lunedì a Riad nuovi negoziati sul cessate il fuoco

Leggi su Open.online

Cedere il controllo dellee nucleariStati Uniti? Anche no. È la risposta che fa pervenire oggi Volodymyr, il giorno dopo la «sollecitazione» arrivata al telefono da Donald. Nel dar conto della conversazione tra i due leader, ieri sera la Casa Bianca aveva sottolineato come si fosse parlato anche della possibilità che gli Usa si facciano carico del controllo di quelle infrastrutture energetiche critiche. «Sarebbe di grande aiuto, e ne garantirebbe la miglior protezione», avrebbe detto, in quello che è parso un nuovo tentativo della Casa Bianca di trovare affari da fare in Ucraina – messo da parte per ora l’accordo sulle terre rare – in cambio della prosecuzione almeno parziale del sostegno militare. Ora, da Oslo, arriva la risposta del leader di Kiev.