Ilfattoquotidiano.it - Zelensky alla Casa Bianca, Trump e l’Homo videns: è la videopolitica, bellezza!

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era il 1997 quando un plurilaureato professore, Giovanni Sartori, “Albert Schweitzer Professor of Humanities”Columbia University, diede alle stampe un volume dal titolo Homo. Il libro destò molto interesse: la tesi di fondo era che il genere umano stava subendo una mutazione genetica poiché la dipendenza da televisione, internet e cellulare, modificava radicalmente, impoverendolo, l’apparato cognitivo delsapiens. Sartori riteneva che l’uomo video-formato diventa incapace di un capire astraente, cioè un capire per concetti. Lo accusarono al tempo di essere apocalittico, ma questo non lo turbava, “se le cose vanno male va detto senza troppo Salomonismo che vanno male”.Il libro ebbe un grande successo e a tutt’oggi conta numerosissime riedizioni. In Italia, come nei paesi di lingua ispanica è un best seller, un libro imprescindibile per comprendere il nostro tempo.